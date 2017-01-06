日月光廢水無罪案 最高法院發回更審

日月光被控偷排廢水污染案二審改判無罪，高雄高分檢不服提起上訴。最高法院認為檢方上訴有理，質疑高雄高分院對檢方起訴事證沒調查清楚，將案件發回更審。

此外，最高法院認為工程師何登陽二審無罪判決無誤，何登陽無罪確定。

日月光K7廠民國102年10月間被控偷排廢水污染後勁溪，高雄地檢署起訴蘇炳碩等5名員工，高雄地方法院103年10月依違反廢棄物清理法「任意棄置事業有害廢棄物」，判日月光罰金新台幣300萬元，K7廠長蘇炳碩有期徒刑1年4月，緩刑4年、廢水組主任蔡奇勳1年6月，緩刑4年、廢水組工程師游志賢1年10月，緩刑5年、劉威呈1年8月，緩刑5年；工程師何登陽無罪。

案件上訴，高雄高分院104年9月改判日月光、蘇炳碩等4名員工都無罪，何登陽維持無罪，日月光也免罰，全案大翻盤。儘管全案仍可上訴，但二審讓全部被告全身而退，引發輿論譁然。高檢高分檢提起上訴，由最高法院審理。

最高法院認為，案發當時，K7廠長共排放5000多噸廢水，其中含鎳、銅和強酸等重金屬污泥，有害人體健康，案發時雖然水污染防治法沒有刑責，但排放污泥等廢棄物，仍違反廢棄物清理法，且被告在偵訊時承認案發時廢水和污泥酸度太高，卻「以生產線為重」，不願停工避免損失，因此不是廠方應變不足，而是顯有犯意，這些事證二審都應再調查清楚。1060106

(中央社)