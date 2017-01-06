歲末送雞湯 郵差7-11關懷獨居老人

由屏東基督教醫院和7-11主辦的送雞湯給獨居老人活動今天啟動，由7-11將雞湯送至各社區據點後，再由志工送到獨老家中，偏遠地區將由郵差義務送達。

屏東基督教醫院歲末送雞湯給年獨居老人活動已舉辦15年，5年前與屏東縣政府合作擴大舉辦，今年7-11、屏東郵局、屏東縣後備軍人指揮部都加入送雞湯行列，今天上午屏東縣長潘孟安在啟動送雞湯儀式後，也親自送1份雞湯給屏東市1名獨居老人，透過送雞湯關懷老人的健康和生活。

屏基指出，雞湯由7-11配送到各社區據點後，再由屏東縣政府整合各鄉鎮公所、屏東郵局、屏東縣後備軍人指揮部，動員志工加入送雞湯行列，偏遠地區如山區的春日鄉、離島小琉球等，有180份雞湯由郵差當志工送給獨居老人。

7-11表示，雞湯送暖活動也是屏東基督教醫院與7-11合作推動的「及早救智」計畫所支持的方案之一，及早救智計畫邁入第3年，透過失智整合照護模式，連結門市、社區關懷據點和基層醫療網，為屏東打造失智守護網。1060106

(中央社)