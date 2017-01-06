巴拉圭兒童節 台灣贈玩具

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巴拉圭慶祝兒童節，駐巴國大使俞大?當地時間5日，與巴國總統卡提斯出席兒童節慶祝活動，分發台灣捐贈的玩具。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 106年1月6日

巴拉圭慶祝兒童節，中華民國駐巴拉圭大使俞大?當地時間5日，與巴國總統卡提斯出席兒童節慶祝活動，分發台灣捐贈的玩具。

俞大?應巴國衛生部長巴里沃斯（Antonio Barrios）之邀，5日上午出席在巴京亞松森市「Santa Teresita兒童之家」舉行，為所屬「全國兒童暨家庭福利中心（CEBINFA）」之育幼院童慶祝兒童節活動。

卡提斯（Horacio Cartes）總統親臨現場陪同小朋友觀賞魔術表演，並與巴里沃斯、俞大?分送駐館援贈的玩具，氣氛歡愉溫馨。

大使館表示，每年元月6日兒童節（亦為三王朝聖日）是巴國民眾普遍重視之節日，卡提斯總統特別出席活動。1060106

(中央社)