巴拉圭兒童節 台灣贈玩具
巴拉圭慶祝兒童節，中華民國駐巴拉圭大使俞大?當地時間5日，與巴國總統卡提斯出席兒童節慶祝活動，分發台灣捐贈的玩具。
俞大?應巴國衛生部長巴里沃斯（Antonio Barrios）之邀，5日上午出席在巴京亞松森市「Santa Teresita兒童之家」舉行，為所屬「全國兒童暨家庭福利中心（CEBINFA）」之育幼院童慶祝兒童節活動。
卡提斯（Horacio Cartes）總統親臨現場陪同小朋友觀賞魔術表演，並與巴里沃斯、俞大?分送駐館援贈的玩具，氣氛歡愉溫馨。
大使館表示，每年元月6日兒童節（亦為三王朝聖日）是巴國民眾普遍重視之節日，卡提斯總統特別出席活動。1060106
(中央社)
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