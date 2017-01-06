年關將近 新店警方寒冬送暖助弱勢民眾
農曆春節快到了，新北市新店警分局與烏來區公所發起寒冬送暖愛心活動，財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福大力響應，捐出逾1500件保暖衣給烏來地區弱勢民眾，新店警分局長顏旺盛和烏來區長高富貫頒贈感謝狀給蘇慶福，謝謝他的愛心讓弱勢民眾能過個溫暖的農曆年。
顏旺盛表示，日前到烏來慰問駐守山區員警辛勞時發現，烏來地區弱勢家庭很多，且因地處偏遠，生活物資匱乏，因此與烏來區公所共同發起寒冬送暖，並透過副分局長楊秀英找到慶福社福基金會參與，一起送愛心到烏來。
蘇慶福得知消息後，立即捐贈1559件保暖衣，包括成人800件、兒童759件，今天（6日）上午在烏來區公所舉辦捐贈儀式，所有保暖衣都將由區公所轉發給烏來地區的弱勢家庭。
顏旺盛與高富貫表示，雖然捐贈的物資不是高檔貨，但受一例一休新制影響，各公私立機構人事成本均將飆升的情況下，蘇慶福與基金會仍發揮高度愛心關懷弱勢民眾，善行義舉讓人很感動，也希望藉由這次活動，達到拋磚引玉功能，喚起社會大眾繼續關心偏遠地區弱勢民眾。
(中時)
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