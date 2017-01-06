宣示主導區域決心 安倍下週將訪亞太四國

我要評比

日本首相安倍晉三在5日的政府與執政黨聯絡會議上表示，下週起將陸續出訪菲律賓、澳洲、印尼、越南等四國。安倍並稱，此行將強調我國在地區和平與繁榮上擔負主導性作用，同時呼籲促進亞太地區主要國家間合作的重要性。

據共同社6日報導，安倍計劃與菲律賓總統杜特蒂等各國首腦舉行會談，確認在東海與南海問題上的合作。

報導指出，自民黨相關人士透露，該黨副總裁高村正彥將作為安倍的特使，預計於9日至13日訪問伊朗。高村已就與伊朗總統魯哈尼會談展開協調，此行可能會敦促伊方切實履行限制伊朗核開發的核問題協議，並就日企油田開發交換意見。此外，高村還將當面轉交安倍的親筆信。

針對伊朗核協議，美國候任總統川普已暗示將重新考慮。因此推測，高村此行訪問可能反映了日本政府希望在極力避免刺激美國新政府的同時，設法推進對伊朗之外交關係。

(旺報)