華航2017年展望廣告 「殷」雄代言
華航推出2017年展望廣告，今年以「團隊成就旅程」為意象，再次邀請台灣之光陳偉殷擔綱演出，影片藉著慢速視覺呈現投手丘上的王者，也呈現華航A350機隊與後勤維修的強大氣勢。
華航指出，2013年力挺美國大聯盟投手陳偉殷，成為台灣殷雄南征北討的後盾，至今關係密切，展望2017年，華航再次邀請台灣「殷」雄合作。
廣告也首次邀請修護人員入鏡，由陳偉殷與修護菁英展開對話，陳偉殷面對強大壓力下的冷靜令人折服，修護人員面對發動機數以萬計的零件，一絲不苟的工作精神，是因為視乘客如家人般守護，讓陳偉殷讚嘆「無比的專注才有完美的演出」，呼應華航「一趟完美的飛行猶如陳偉殷一場決勝的比賽」。
華航說，為呈現廣告氣勢與質感，影片前後製作業時間為期3個月，實際拍攝時間共28小時，務求鏡頭到位及燈光完美，為了拍攝龐大的A350新機體體及發動機，利用修護工廠的天車架設燈光及攝影機難度奇高。更運用全台唯一的超強機械臂 BOLT搭配 arri alexa 電影級攝影機拍攝陳偉殷投球英姿，帶來全新視覺衝擊。
(中時)
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