曾雅妮找回「冠軍桿弟」 尋求東山再起？
前球后曾雅妮趁LPGA2017球季尚未開打，首度在國內參加日立慈善盃菁英賽，6日首輪擔任她桿弟的是球迷熟悉的面孔，是甫與當今紐籍韓裔「球后」高寶璟結束賓主關係的澳洲籍傑森。
曾雅妮2010年首度與傑森合作找她當桿弟，直到2013年季中為止，所以曾雅妮2011年2月登上「球后」寶座的桿弟就是傑森。
傑森與曾雅妮分道揚鑣後，先是幫數度來台參加LPGA台灣錦標賽的韓國「小可愛」崔蘿蓮揹球桿，後來再改當高寶璟的桿弟，並幫高寶璟登上世界第1，傑森桿弟生涯等於協助曾雅妮及高寶璟2人攻上「球后」寶座。
不料，去年7月之前贏得4勝的高寶璟，下半年1勝未得，錯失贏得年度最佳球員、獎金后與平均最低桿獎項，12月震驚全球決定徹換經紀公司、教練李德貝特及桿弟傑森。
據了解，因LPGA今年球季尚未開打，曾雅妮日立慈善盃便找傑森來台幫忙，至於倆人本季是否再度合作，雙方要再詳談。
傑森2013年與曾雅妮分道揚鑣後，曾短期回來幫她揹球桿，如果今年倆人再度搭檔，將是第3度合作。
(中時電子報)
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