NBA》下個老鷹要賣球員 米爾沙普：別問我

在柯佛(左)確定被交易到騎士，米爾沙普將是下一個老鷹要交易掉的球員。(美聯社資料照)

隨著老鷹射手柯佛確定被交易到騎士，老鷹另1個被傳出即將被交易出去的主力大前鋒米爾沙普，6日在老鷹以99比94戰勝鵜鶘賽後，決定暫時不提這件事，「不，別問我這個問題，今天的焦點應該是被交易到騎士的柯佛才對。」

因為在《Yahoo Sports》爆料柯佛被交易到騎士同時，沃納洛斯基同時提到，老鷹也打算趕緊把米爾沙普賣出去，原因是他很可能在今年夏天成為完全自由球員，目前傳出包含暴龍、國王、鵜鶘與金塊等隊，都對這名明星前鋒感興趣。

「今天大家應該問的是柯佛離開的問題，他要去騎士了，我不可以這麼自私，所以不該問我是否可能離開，」米爾沙普說，「你們應該問我，是否珍惜柯佛待在老鷹的時光，是否珍惜他這個隊友，至於我的事情，我們等著瞧吧。」

(中時電子報)