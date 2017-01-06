香港證實 3週以來出現第3起H7N9確診

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香港證實出現3週來第3起禽流感確診病例後，醫療當局表示，該名62歲去過中國大陸旅遊的男性已經死亡。

路透社報導，這是香港今年入冬來第2起禽流感死亡案例。

該名男子去年12月中造訪大陸南方城市廣州，並於本週早先至鄰近城市東莞入院治療，他死於H7N9病毒。

當局指出，香港的醫院於4日接收該名病患，但仍不清楚他在哪裡或如何感染到這種病毒。

第1起H7N9死亡病例發生在5天前。（譯者：中央社許湘欣）1060106

(中央社)