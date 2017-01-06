勢壓遼寧號 美3航艦戰鬥群將在亞太會合演習

美國海軍尼米茲級航空母艦卡爾文森號已自母港聖地牙哥啟程前來亞太地區。圖為該艦2015年檔案照片。（圖／美聯社）

卡爾文森號航艦戰鬥群加入正在南海的兩個美軍航艦戰鬥群，並進行演習，與共軍遼寧號的互動格外受人關注。圖為卡爾文森號上的戰機起飛。（圖／美聯社）

美國尼米茲級航艦卡爾文森號(USS Carl Vinson CVN-70)戰鬥群於當地時間5日及6日離開聖地牙哥港，開赴亞太地區，將與正在南海巡弋的雷根號航艦(USS Ronald Reagan CVN-76）戰鬥群及史坦尼斯號(USS John C. Stennis CVN-74)戰鬥群會合。由於此刻共軍遼寧號航艦正在南海演訓，美軍3個艦隊與共軍遼寧號艦隊在南海的互動格外令人關注。

《星條旗報》(Stars and Stripes)引述美國海軍的聲明說，美軍第三艦隊卡爾文森號航艦戰鬥群將於美國時間週四和週五離開聖地牙哥港，開赴西太平洋。此一航艦戰鬥群包括導彈巡洋艦張伯倫湖號(USS Lake Champlain CG-57)以及導彈驅逐艦梅耶號(USS Wayne E. Meyer DDG-108)，空中戰機將自加州北島海軍航空基地出發。另一艘目前還在夏威夷基地的墨菲號（USS Michael Murphy-DDG 112），將於本月稍晚與航艦戰鬥群會合。

美國海軍提康格羅加級導彈巡洋艦張伯倫湖號(USS Lake Champlain CG-57)。(圖／美國海軍）

報導說，卡爾文森號航艦戰鬥群共有約7500官兵，此行的主要任務是海上安全和戰區安全合作，將在西太進行包括反潛、實戰操作、火砲射擊、攔截可疑船隻等多項演習科目。

英國的軍事網站則指出，美國海軍將卡爾文森號航艦戰鬥群派往亞洲，支援已在南海巡邏的兩支艦隊：第七艦隊的雷根號航艦戰鬥群與第三艦隊的史坦尼斯號航艦戰鬥群。

報導分析說，美國難得有這麼密集的航艦戰鬥群集聚亞太，由於近期北韓首領金正恩揚言進行洲際核子彈道飛彈測試，中國的遼寧號航艦也在南海演練，中美艦隊都在南海，雙方在海上可能進行相互偵察的互動之外，亞太的局勢亦增加更多不確定性。

(中時電子報)