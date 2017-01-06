勢壓遼寧號 美3航艦戰鬥群將在亞太會合演習
美國尼米茲級航艦卡爾文森號(USS Carl Vinson CVN-70)戰鬥群於當地時間5日及6日離開聖地牙哥港，開赴亞太地區，將與正在南海巡弋的雷根號航艦(USS Ronald Reagan CVN-76）戰鬥群及史坦尼斯號(USS John C. Stennis CVN-74)戰鬥群會合。由於此刻共軍遼寧號航艦正在南海演訓，美軍3個艦隊與共軍遼寧號艦隊在南海的互動格外令人關注。
《星條旗報》(Stars and Stripes)引述美國海軍的聲明說，美軍第三艦隊卡爾文森號航艦戰鬥群將於美國時間週四和週五離開聖地牙哥港，開赴西太平洋。此一航艦戰鬥群包括導彈巡洋艦張伯倫湖號(USS Lake Champlain CG-57)以及導彈驅逐艦梅耶號(USS Wayne E. Meyer DDG-108)，空中戰機將自加州北島海軍航空基地出發。另一艘目前還在夏威夷基地的墨菲號（USS Michael Murphy-DDG 112），將於本月稍晚與航艦戰鬥群會合。
報導說，卡爾文森號航艦戰鬥群共有約7500官兵，此行的主要任務是海上安全和戰區安全合作，將在西太進行包括反潛、實戰操作、火砲射擊、攔截可疑船隻等多項演習科目。
英國的軍事網站則指出，美國海軍將卡爾文森號航艦戰鬥群派往亞洲，支援已在南海巡邏的兩支艦隊：第七艦隊的雷根號航艦戰鬥群與第三艦隊的史坦尼斯號航艦戰鬥群。
報導分析說，美國難得有這麼密集的航艦戰鬥群集聚亞太，由於近期北韓首領金正恩揚言進行洲際核子彈道飛彈測試，中國的遼寧號航艦也在南海演練，中美艦隊都在南海，雙方在海上可能進行相互偵察的互動之外，亞太的局勢亦增加更多不確定性。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。