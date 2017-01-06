六龜寶來梅花盛開 區公所邀請大家上山賞梅

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遊客上山看見盛開的雪白梅花。(林雅惠攝)

梅花開了!全台最南端的賞梅秘境在寶來，每年1月，梅花陸續綻放，今年受到氣候影響，花期稍延後，六龜竹林休閒農業區的梅花首度盛開，滿山遍野的梅花，將寶來染成白雪紛飛的美景，六龜區公所邀請遊客上山賞梅。

六龜寶來是賞花、泡湯、親山休閒野餐的好去處，1月梅樹開始悄悄含苞待放，越冷越開花，六龜區公所於1月7日、8日舉辦「梅開寶來，雲霧山城」活動，邀請全台國小學生一起寫生畫梅，另找來書法大師在梅花樹下寫春聯，魔術泡泡秀、氣球秀，送給遊客過好年，現場還有免費飲用梅子熱茶、DIY梅花釀、梅樹認養等活動。

六龜區長宋貴龍說，寶來碰上多個颱風侵襲，梅樹吹斷，道路坍塌，目前梅樹已修枝完畢，道路也搶通，遊客1月進到寶來，終於可觀賞到雪白的梅花綻放。

宋貴龍預測，今年的賞梅人潮比去年還多，有機會突破10萬人，假日的寶來住宿已陸續滿房，民眾假日上山賞梅，建議可以提早訂房。

竹林休閒農業發展協會理事長吳崇富說，因受氣候影響，梅花將盛開更多，竹林休閒農業區的梅樹數百棵，面積約200公頃，為南台灣最多，歡迎民眾上山賞花及野餐。

六龜區公所鼓勵遊客1月7日、8日上山賞花、吃梅餐，前100名訂購「宴梅風雅梅花便當」者，可獲得梅花木雕吊飾一份。

(中時)