警局督察長太超過？暗裝秘錄器監視同仁

基隆市警局今天爆發警方高層「自裝秘錄器」監視同仁一舉一動，遭基層員警檢舉，而經過了解，暗裝秘錄器的，居然是執行督察勤務的督察長，對此警局目前仍沒有回應，表示要了解督察長為何安裝監視器的動機後，再做回應。

有員警指出，督察長此舉可能以涉犯妨礙秘密罪，據悉基隆市警局督察長向上級澄清，暗裝秘錄器是為了看看有沒有人暗自私闖辦公室，不過也有員警透露，秘錄器是「面對每一個同仁拍攝」，使得同仁一舉一動都毫無隱私，目前警局正釐清相關案情中。

(中時)