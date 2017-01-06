假新聞爭議 媒觀呼籲勿立法限縮言論

蔡英文（右）總統和副總統陳建仁（左）12月31日在總統府內和中外媒體茶敘。圖／總統府提供

總統蔡英文在12月31日與媒體年終茶敘時提及，網路假新聞氾濫，特別是透過LINE封閉群組散布，導致政府政策和訊息受到嚴重扭曲，影響民眾對政府與社會信賴，政府將會研究處理網路假新聞問題。對此，台灣媒體觀察教育基金會今(6)日發出聲明，呼籲政府不宜貿然立法，限縮言論自由，應朝強化民眾媒體教育方向進行。

台灣媒體觀察教育基金會聲明如下：

一、不宜冒然立法，限縮言論自由：網路媒體內容已是人們日常生活中，獲取資訊的主要管道。我們也認為，目前網路媒體平台確實缺乏自律性的把關機制，但不能因此針對媒體內容進行控管性立法，這不但產生限縮言論自由的嚴重後果，對台灣民主與公民社會，更是一大傷害。

二、理應正本清源，強化媒體教育：本會認為設立闢謠專區雖屬必要，但此法絕非正本清源之法，面對訊息混雜的網路世界，若一昧防堵只能收事倍功半之效。我們認為蔡總統應該權責教育部在12年國教中，徹底落實媒體素養教育之必要；因為唯有透過媒體素養教育，才能使全民正確解讀媒體訊息；此乃關鍵所在，也是一個民主自由社會，面對假新聞問題的理想方式。

三、檢討傳播政策，健全媒體環境：我們認為假新聞的傳遞不單單只是社群媒體之間的傳遞，尚有其他的媒體載具，如：內容農場、即時新聞等，因此，假新聞的氾濫不應只是從國家安全角度視之，更應從媒體產業與經營的整體結構來看；因此不論是蔡總統乃至於主管台灣通訊傳播產業的通訊傳播委員會，更應該思索如何健全媒體經營環境，並提出通盤且具體有效可行之政策。

本會長期致力於媒體監督工作與媒體素養教育，我們深知台灣網路媒體新聞環境，與媒體素養教育不能單靠國家介入，更應結合有理想的社會團體一齊努力。這也是為什麼，我們除了將與富邦文教基金會合作，推動「網路新聞媒體優質化計畫」，建立網路媒體的評鑑機制外，更希望能促進傳播產業界、國家通訊傳播委員會等相關機關與學界之三方對話，激盪出更多不同且多樣的做法，因此對於總統府日前對假新聞的關注我們深表欣慰外，更希望蔡總統能正視問題本質，並與公民社會共同創造健全的媒體環境。

(中時電子報)