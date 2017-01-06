疑似不滿噪音砍人男子怒砍鄰居

受傷男子遭利器砍殺多刀被猛踹，其中一刀距離心臟僅兩公分差點致命。（翻攝臉書社團《爆料公社》）

砍殺現場、血跡斑斑。（翻攝臉書社團《爆料公社》）

台中北屯區1日凌晨2點發生一起砍人事件，住在出租套房的張姓男子疑似不滿樓上的鄰居太吵，竟持刀上樓理論，最後砍傷一對情侶，被害男住戶胸部被刺傷，現場血跡斑斑，其女友臉部也被毆傷，事發後張姓兇嫌逃逸，警方目前循線追捕。

台中市吳姓網友昨天深夜11點在臉書社團「爆料公社」發文，指稱其陳姓友人在1日凌晨2時許，與女友歡慶跨年返家後，遭租屋處同棟大樓4樓鄰居尾隨到家門口，持利器砍殺多刀並猛踹，距離心臟僅兩公分差點致命，另外友人女友也被打傷。

台中市第五警分局文昌所長黃俊憲表示，已取得歹徒行兇的監視器畫面，涉嫌行兇的男子為陳男樓下4樓張姓住戶，年約37歲，無前科，經查已被家屬提報為失蹤人口，疑似因噪音引發不滿犯案，陳姓傷者仍在醫院治療中、其女友已出院。

(中時)