興航勞資協商觸礁 工會成員與警方推擠

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復興航空運輸股份有限公司勞資第5次協商6日在台北市政府舉行，稍早已結束，雙方仍無共識，在外等待的工會人員不滿，要衝入會議現場找資方理論，與警方推擠衝突。中央社記者鄭傑文攝 106年1月6日

復興航空運輸股份有限公司勞資第5次協商今天在台北市政府舉行，稍早已結束，雙方仍無共識，在外等待的工會人員不滿，要衝入會議現場找資方理論，與警方推擠衝突。1060106

(中央社)