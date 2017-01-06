美國商務部終裁 陸產基建產品傾銷

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美國商務部於當地時間5日宣布終裁結果，認定從中國大陸進口的雙軸整體土工格柵產品存在傾銷和補貼行為。

雙軸整體土工格柵產品被廣泛用於道路鋪設、加固地基等基礎建設工程項目。

新華社報導，為回應位於喬治亞州當地一家公司提出的申訴，美國商務部於去年2月對從大陸進口的上述產品發起反傾銷和反補貼調查。

美國商務部發表聲明，中國大陸廠商的傾銷幅度為372.81%、補貼幅度從15.61%至152.5%，商務部將通知美國海關按最終確定的傾銷幅度對上述產品的中國大陸生產商和出口商徵收保證金。

根據美國貿易救濟政策程序，最終是否徵收反傾銷稅還需另一家聯邦機構美國國際貿易委員會作出裁決。按照最新日程，國際貿易委員會預計2月21日左右作出終裁。

根據美國商務部的數據，2014年美國從中國大陸進口的這類產品金額約為920萬美元。1060106

(中央社)