外交部：台灣獼猴瓶意為祝賀長壽
總統蔡英文明天出訪中美洲，準備致贈薩爾瓦多總統「台灣獼猴瓶」，但外界批評，老猴在當地是罵人字眼。外交部今天表示，薩爾瓦多總統屬猴，該禮品有祝賀之意，且備有西班牙文說明。
總統蔡英文7日將展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，總統府今天展示4樣要給這4國元首的伴手禮。
其中，蔡總統致贈薩爾瓦多總統桑契斯（SalvadorSanchez Ceren）的是安達窯出產的「長壽台灣獼猴瓶」，瓶上繪製台灣獼猴與松樹，有著祝賀長青長壽的吉祥寓意。
不過媒體人郭篤為在臉書上發文批評，指要送給桑契斯的台灣獼猴瓶，是「爬滿老猴的花瓶，絲毫不考慮老猴是中美洲罵人無知老番癲的字眼，和我們常用的豬字相同」，「亂舞的群猴會不會在猴年結束前讓紅燈高掛的外交險區開始大清倉，我們拭目以待」。
對此外交部澄清，薩爾瓦多桑契斯與蔡總統兩人生肖同屬猴，「長壽台灣獼猴瓶」富有祝賀桑契斯總統長青長壽、兩國邦誼永固的吉祥寓意。
外交部說，外交部隨禮品備有西班牙文說明，可使受禮者瞭解該項藝術品的特殊意義。1060106
(中央社)
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