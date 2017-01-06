川普女兒不住白宮 將與歐巴馬當鄰居
美國華盛頓其中一處最高檔社區，已充斥著美國總統歐巴馬卸任後將與太座蜜雪兒（Michelle Obama）入住的消息，如今更有報導指出，總統當選人川普之女也將住進同一社區。
「紐約時報」（New York Times）報導，川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）在華盛頓卡洛拉馬區（Kalorama），選擇在歐巴馬夫婦住處附近的豪宅入住。
川普1月20日宣誓就職後，伊凡卡與庫許納似乎都將在新政府擔任要角。
根據紐時，伊凡卡豪宅有著白牆圍繞，一共193坪、6間房間，上月以550萬美元（約新台幣1億7500萬）售出。目前尚不清楚兩人是購置還是租下此處。
豪宅前屋主是來自拉脫維亞的商人，曾在俄羅斯進行大規模投資。
這座社區環境謐靜，綠意盎然，距離白宮不到3公里，許多大使及具有權勢的華府人員家庭都居住在此。（譯者：中央社周莉芳）1060106
(中央社)
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