尖山電廠採購年貨 獨居清寒長者過豐年

台電尖山發電廠今天起一連3天，帶著湖西等9個村里181名獨居長者採購過年所需用品，讓長者過個開心又溫飽的春節。

台電尖山發電廠關懷獨居清寒長者公益系列活動，今天起一連3天帶著長者「採買年貨」。一大早，廠長歐致誠與志工，前往(艸果)葉村帶著39名長者到知名連鎖商場採買年貨，每人有新台幣3000元的額度購買年貨，只見每位長者仔細的挑選採買大包小包，開心的說，有台電尚好，幫阮過一個富足的新年。

歐致誠表示，電廠將在14日舉辦春節圍爐活動，邀請轄區老人一起到電廠圍爐，提前歡度春節團圓。

歐致誠說，台電本於取之於社會、回饋社會，尖山發電廠除今天帶著獨居老人採購年貨和生活用品外；也持續辦理在地學子獎助學金、捐血、淨灘環境清理等公益活動，獲致各界肯定。1060106

(中央社)