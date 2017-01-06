美軍歡送歐巴馬 儀隊士兵卻昏倒

我要評比

即將卸任的美國總統歐巴馬今天向美國陸軍發表告別演說時，一名陸軍樂儀隊的士兵卻在他面前昏倒。

英國「獨立報」（Independent）與「每日郵報」（Daily Mail）報導，昏倒的士兵被人拍到臉部朝下倒在地上，當時其他士兵仍站著不動，彷彿同僚什麼事都沒發生。

這名士兵昏倒時，正值歐巴馬在維吉尼亞州阿靈頓市（Arlington）的邁爾－亨德森聯合軍事基地大禮堂（Joint Base Myer-Henderson Hall），在卸任前最後一次校閱部隊。

歐巴馬於稍早演說時告訴部隊：「再沒有比能擔任你們的統帥更光榮、更恩典的事了。」

專門報導名人新聞的TMZ報導，佛克斯少校（Maj. Russell Fox）指出，樂儀隊的士兵在任何時候，都得在典禮時保持沉著，縱然發生像今天這種有成員昏倒的情況亦然，當有人昏倒時，隊伍後方的官兵被訓練得往前掩護。

該名士兵就醫後已無大礙，佛克斯並未說明士兵昏倒的原因，只表示他們會給這名年輕人額外訓練，以防再發生類似狀況。1060106

(中央社)