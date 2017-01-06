傳倦勤想辭官 曹啟鴻澄清：沒這回事

我要評比

《時報周刊》報導農委會主委曹啟鴻傳出倦勤，有意辭去主委一職，農委會主委曹啟鴻中午受訪表示，「沒有這回事！媒體也要生存」。

曹啟鴻中午接受聯訪表示，「一息尚存，永不懈怠」。他並說，還在推動有機農業，以及無碳農業。

他說，他只怕輔導農業的能量不夠，他及幕僚仍將持續推動農業改革，幫助更多新世代投入農業。

行政院發言人徐國勇今天表示，目前為止，內閣沒有任何調整的計畫，也沒有這方面的訊息，「我很肯定的告訴各位媒體朋友，沒有這一回事」。

《時報周刊》報導曹啟鴻倦勤，擬由嘉義縣長張花冠接任；不過，曹啟鴻中午親口否認，做出以上表示。1060106

(中央社)