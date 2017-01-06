新竹西濱貨車翻覆 單向車道封閉

一輛大型貨車今天午間行經新竹市西濱路1段時不慎翻覆，後車斗還衝向對向車道，載運的廢金屬散落一地，導致單向車道封閉，一部自小客車遭到波及，所幸無大礙。

一輛載運廢金屬的大型貨車上午近12時，南下行經新竹市西濱路時不慎翻覆，後車斗佔據對向車道，警消獲報到場處理，發現其後車斗所載運的廢金屬散落一地，以致南下雙線道必須封閉，而大貨車車頭則翻覆在北上內車道，僅剩外線車道可通行，警方在場進行交通管制與疏導。

警方初步調查，載滿廢金屬的大貨車當時行駛在西濱路南下車道，一處轉彎時疑重心不穩翻覆，波及到一輛自小客車，造成車內一名乘客受到輕傷，送醫無大礙，貨車駕駛則無礙未就醫，詳細事故原因仍待警方釐清。1060106

(中央社)