打工撐家計 她苦籌醫療費捐肝救夫
苗栗市一名劉姓女子靠著打工收入，照顧肝硬化的丈夫及2名女兒，去年底為了救丈夫捐肝，龐大醫療費用卻讓她難過哭泣，懂事的女兒貼心為她擦淚，讓她再苦也要撐下去。
對於劉女家中處境，苗栗市公所社會福利課表示，市公所從劉女的丈夫發病，每年都列入馬上關懷急難救助對象，2年前也列入中低收入戶，這次肝臟移植手術費用，市公所評估後，會盡可能提供協助。
育有一對兒女的劉姓女子，因丈夫7年前肝硬化，不得不辭去做了數十年的板模工作，靠著打零工賺取微薄薪水，但4年前惡化，導致全家只能靠劉女在麵包店工作的收入與低收入戶補助撐家計，日子過的辛苦。
去年10月，劉女丈夫病情再惡化，醫生診斷評估必須換肝，讓全家人晴天霹靂，去年底她決定移植60%肝臟救丈夫，1月2日出院後，忍著傷口必須照顧7歲、5歲的女兒。
不過，劉女每天都為手術的龐大醫療費用發愁，家中經濟困難，只好到處求助，肝臟移植手術時，她也只能勉強繳交新台幣5000元的預約手術費用。
術後，劉女丈夫的手術傷口還未痊癒，但因請不起看護，只能並勞煩母親幫忙，輪流在家裡或到醫院照顧，還好2名女兒都乖巧懂事，發現她哭泣時還會為她拭淚，讓她窩心又安慰。1060106
(中央社)
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