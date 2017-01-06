春節禮盒首選 庇護工場產品設計款
春節將至，台北市庇護工場今天舉行「春節產品宣導記者會」，並公布商品由多名知名設計師操刀，盼透過重新包裝，提升購買率，市長柯文哲也當場掏5000元認購手工餅乾禮盒。
台北市庇護工場表示，特別邀請知名設計師為產品設計春節禮盒，產品款式多樣，像是手工蛋捲、餅乾、蛋糕、多穀饅頭、精選咖啡等優質禮盒，還有搭配團圓圍爐的辛甘醬等，都是最佳伴手禮。
柯文哲致詞時說，庇護商品十分精緻，民眾送禮之餘還可以做公益，應多多購買，並當場掏新台幣5000元認購手工餅乾禮盒，還承諾採購庇護商品當世大運伴手禮。
全新設計的春節概念商品包括咖啡耳掛包、糕餅、烏龍茶、鳳梨酥和香皂禮盒等，並由黃國洲、王德明、傅首僖、陳進東和林鴻彰等知名設計師操刀。
勞動局說，北市共有39間庇護工場，為自閉症、唐氏症、視障、肢障等不同障別的身心障礙者提供526個工作機會，除各種適合送禮的糕餅外，還有咖啡店、琉璃廠、洗衣店、加油站、印刷廠等不同行業，希望民眾可多去使用。
局長賴香伶說，今年春節庇護產品內容豐富，樣式多元化且平價，送禮自用兩相宜，民眾欲瞭解更多台北市庇護工場產品消息，可至勞動力重建運用處網站及庇護工場粉絲專頁查詢。1060106
(中央社)
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