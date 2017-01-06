陳偉殷擔綱華航2017年廣告

陳偉殷（右）攜手華航修護菁英的完美演出。圖：華航提供

台灣「殷」雄與華航修護菁英精彩對話。圖：華航提供

你知道征戰美職大聯盟的陳偉殷，面對整場上萬球迷、滿壘環伺，振臂三振敵隊強打者時，只為投出一個好球終結比賽，專注破表到思慮盡空嗎?你知道面對一萬多個精密零件，華航維修菁英團隊專注不容失誤，注重細節程度可媲美大聯盟水準?

華航2013年力挺美國大聯盟投手陳偉殷，成為台灣殷雄南征北討的後盾，至今關係密切，展望2017年，華航更以「團隊成就旅程」為意象，再次邀請台灣「殷」雄陳偉殷擔綱演出廣告影片，以慢速視覺呈現投手丘上的王者陳偉殷，也呈現華航A350新機雄偉機隊與後勤維修團隊眾志成城的強大氣勢。

廣告首次邀請修護人員入鏡，台灣殷雄與華航修護菁英展開跨界精采對話，陳偉殷面對強大壓力下的冷靜令人折服，修護人員面對發動機數以萬計的零件，一絲不苟的工作精神，是因為視乘客如家人般守護，也讓陳偉殷讚嘆「無比的專注才有完美的演出」，對話真實卻撼動人心。同時也呼應華航「一趟完美的飛行猶如陳偉殷一場決勝的比賽」。

為呈現廣告氣勢與質感，影片前後製作業時間為期三個月，實際拍攝時間共28小時，務求鏡頭到位及燈光完美，為了拍攝龐大的A350新機體體及發動機，利用修護工廠的天車架設燈光及攝影機難度奇高。更運用全台唯一的超強機械臂 BOLT搭配 arri alexa 電影級攝影機拍攝陳偉殷投球英姿，呈現台灣殷雄投球英姿，帶來全新視覺衝擊。

陳偉殷在球場上具有強烈的求勝心，不斷在比賽中汲取經驗並敏銳地發掘問題，尋找突破與提升，才能成就王者特質，呼應華航不斷尋找契機，持續突破創新，邁向卓越的企業精神。大聯盟球隊與航空公司同為高度強調團隊合作的組織，華航「團隊成就旅程」企業精神，更引領上下員工，用專注與細心守護每一個環節，由機師、修護人員、空勤、地勤等不同工作崗位的服務人員，在工作崗位幕後默默堅持付出，成就團隊與每一次完美的飛行，這就是華航。

(工商)