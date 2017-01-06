搶救亞太創意技術學院 前考試院副院長高永光接任校長

前考試院副院長高永光（右）接任亞太創意技術學院校長，上午從集團董事長黃平璋（左）手中接下印信。（黎薇攝）

苗栗縣頭份市亞太創意技術學院去年一度面臨退場危機，去年8月起由怡盛集團董事長黃平璋接任學校董事長，著手整頓校務，校長職務元月１日起由前考試院副院長高永光接任，校方今舉行交接典禮，新任校長高永光從集團董事長黃平璋手中接下印信。

因應少子化海嘯，教育部公告亞太將有電機工程、工業工程等9系所於106學年度停招，對此新任校長高永光表示，校方預計增設航空人員技術系、建物安全科技系、物業管理等3個系，已報教育部申請增設。對於停招科系學生與老師，學校將輔導學生轉系或留在原系繼續唸書，老師則以專業轉任到其他系所。

從政治界轉到教育界，高永光期望將學校朝精緻化、實務型發展，培養專業經理人、高階人才，學生人數約維持在5000人規模，屬於小而美的學校規模。

(中時)