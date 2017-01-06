萬金石馬混搭藝術 女神瑞瑪席丹代言獻跑
全台唯一獲國際田總(IAAF)認證「銅標籤」賽事，2017年新北市萬金石馬拉松6日專屬設計跑衣亮相，「正能量女神」 Rima瑞瑪席丹擔任選手設計跑衣壓軸走秀，向來形象健康、運動與時尚兼具的她，在記者會上大方分享自己的跑衣時尚穿搭術以及自己的運動時最愛聽的音樂，此次還將於3月19日賽事當天領跑快樂馬拉松組(7K)，與跑友們一起用跑步輕旅行、領略北海岸之美！
萬金石馬拉松今年特別邀請知名設計師方序中親自操刀設計選手跑衣，方序中將女王頭的造型意象化成”7”，畫作七條道路，代表即將開跑於2017。以幾何俐落感為表現方式，深色為基底，讓主題色更加鮮明。
人氣超旺的黎巴嫩混血女神節目主持人、擁有漂亮馬甲線的Rima瑞瑪席丹擔任代言人，她笑說平時最常做的運動並非跑步，不過為了3月的萬金石馬，自己也著手準備，「平常跑最多就是10K，一周大概2至3次肌力訓練，不只訓練心肺、肌力也很重要。」新北市副市長侯友宜也擔任走秀神秘嘉賓、為各位示範男版跑衣，並與Rima一同揮毫作畫。
侯副市長將女王頭化身俏皮跑步選手，將作品命名為「銀色奇雞」代表2017新北市萬金石馬拉松將在今年(雞年)邁向銀標的意象，讓大家為之驚艷；而Rima以「Queen」為主題，「我畫的女王有個皇冠、a good heart (一顆善良的心)、腹肌、還有很強壯的肌肉。」萬金石限定商品同步於官網上開放預購，預購期間即日起至1月13日止下單，即享預購85折優惠。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。