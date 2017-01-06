萬金石馬混搭藝術 女神瑞瑪席丹代言獻跑

正能量女神Rima瑞瑪席丹擔任推廣大使與新北市副市長侯友宜共同出席記者會。(林宋以情攝)

正能量女神Rima瑞瑪席丹擔任推廣大使，將於3月19日賽事當天領跑7K組。(寶悍提供)

全台唯一獲國際田總(IAAF)認證「銅標籤」賽事，2017年新北市萬金石馬拉松6日專屬設計跑衣亮相，「正能量女神」 Rima瑞瑪席丹擔任選手設計跑衣壓軸走秀，向來形象健康、運動與時尚兼具的她，在記者會上大方分享自己的跑衣時尚穿搭術以及自己的運動時最愛聽的音樂，此次還將於3月19日賽事當天領跑快樂馬拉松組(7K)，與跑友們一起用跑步輕旅行、領略北海岸之美！

萬金石馬拉松今年特別邀請知名設計師方序中親自操刀設計選手跑衣，方序中將女王頭的造型意象化成”7”，畫作七條道路，代表即將開跑於2017。以幾何俐落感為表現方式，深色為基底，讓主題色更加鮮明。

人氣超旺的黎巴嫩混血女神節目主持人、擁有漂亮馬甲線的Rima瑞瑪席丹擔任代言人，她笑說平時最常做的運動並非跑步，不過為了3月的萬金石馬，自己也著手準備，「平常跑最多就是10K，一周大概2至3次肌力訓練，不只訓練心肺、肌力也很重要。」新北市副市長侯友宜也擔任走秀神秘嘉賓、為各位示範男版跑衣，並與Rima一同揮毫作畫。

侯副市長將女王頭化身俏皮跑步選手，將作品命名為「銀色奇雞」代表2017新北市萬金石馬拉松將在今年(雞年)邁向銀標的意象，讓大家為之驚艷；而Rima以「Queen」為主題，「我畫的女王有個皇冠、a good heart (一顆善良的心)、腹肌、還有很強壯的肌肉。」萬金石限定商品同步於官網上開放預購，預購期間即日起至1月13日止下單，即享預購85折優惠。

(中時電子報)