比漾選物店今開幕 打造新北最時尚櫥窗

模特兒手持比漾選物米BON，是獨家時尚新零嘴，有醬油、伯爵茶、巧克力、海苔鹽之花4種口味，每罐90g，230元。現場另有名家咖啡濾掛包，嚴選「GABEE」肯亞AB、「FIKA FIKA」卡布里綜合豆、「AURA」配方豆西蒙・波娃、「PELOSO」衣索比亞日曬咕咭、「RUFOUS」衣索比亞 Kochere 5家咖啡濾掛包，10包入500元。（鄧博仁攝）

比漾選物店裝由設計師潘俊元操刀，14坪空間，選有200多種商品。（鄧博仁攝）

比漾廣場旗下自營「比漾選物Beyond Select」店今（6日）開幕，訴求讓台灣物產時尚化，標竿日本百貨公司的選物店，以五感體驗全面性選品，嚴選200種以上的商品。14坪空間，斥資超過500萬元，店裝由設計師潘俊元操刀，近20個品牌，有200多種商品，比漾董事總經理周寶文表示，這裡像歐洲的街頭、日本百貨的選物店，是「新北最時尚、最漂亮的櫥窗！」

以策展為概念，每季都有不同主題，第一季因應「咖啡主題」，集結GABEE、FIKA FIKA、AURA、RUFOUS、PELOSO、PEG台北6家名家咖啡店的咖啡濾掛包與咖啡豆；此外還有台灣在地優良「好食舖」、獨創時尚新零嘴「米BON」、增添生活情趣的「看見綠」乾燥花藝、「拾集」與「圓氏手作」展現時尚品味的流行配件、精緻細膩的北歐器皿及日本經典生活器物BALMUDA等。

承襲比漾廣場Beyond Plaza「人文、經典、好生活」的定位，比漾選物Beyond Select以「打造美好生活」為選品方向，包括吃食、用品、穿搭、配戴、閱讀、音樂、芳香、品味等，店內有20％物產、20％是米Bon、20％是日本選物、40％是好食舖6品牌的好食。

好食舖品牌包括土生土長、鹿窯菇事、樸實工作室、向記、祥記、花東菜市集，去年9月在B1試水溫，2坪店櫃4個月進帳近70萬元，如今試水溫成功，一起進駐比漾選物店，周寶文說不只可與其他百貨創造差異性，也能真實讓消費者的生活更有趣。

(中時)