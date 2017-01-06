老公外遇當業障重 不利解決問題
「哎呀，我的眼睛業障重」，海濤法師「婚姻輔導」發言，被選為影響國人心理健康新聞。專家表示，婚姻、親子關係出問題，若當成假的、業障，不利解決問題。
中華民國諮商心理師公會全國聯合會今天公布各縣市諮商心理師票選的2016年10大影響國人心理健康「心聞」，包含小燈泡被害、輔大性侵、台南維冠大樓倒塌死傷慘重、鄭捷伏法、華航大罷工，及法師開釋先生外遇時太太可以告訴自己「假的！」等新聞都入榜。
諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬受訪時表示，臨床上發現很多情感上遭遇背叛的人，可能為了抒解心理的痛苦，會先尋求命理、法師、改桃花等「捷徑」，希望找尋答案。之前也有新聞，家庭關係不睦，家長找法師來「改運」。
宗教常是重要的支持力量，不過，林萃芬說，當遭遇婚姻破裂、感情背叛、親子關係惡劣，心理都會受到很大的衝擊，如果只是一味告訴自己「假的」、「這是業障」，並沒有直視問題，等於心理的傷口一直在，找不到修復關係的管道。
當關係破裂，林萃芬表示，有些人遇到問題就衝動說離婚、分手，或找法師等，希望「別人幫忙給答案」，但關係的結束或持續都需要一段時間釐清，把重心放回自己身上，了解關係對自己的意義，「不能把決定的責任放在一個不相關的人身上」。
林萃芬表示，「假的，業障重」的新聞入選，凸顯民眾遭遇挫折時，可能找尋其他管道抒解痛苦，但必須提醒自己，這個管道是不是真的有實質的幫助，釐清怎麼面對、解決。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。