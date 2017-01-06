老公外遇當業障重 不利解決問題

「哎呀，我的眼睛業障重」，海濤法師「婚姻輔導」發言，被選為影響國人心理健康新聞。專家表示，婚姻、親子關係出問題，若當成假的、業障，不利解決問題。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會今天公布各縣市諮商心理師票選的2016年10大影響國人心理健康「心聞」，包含小燈泡被害、輔大性侵、台南維冠大樓倒塌死傷慘重、鄭捷伏法、華航大罷工，及法師開釋先生外遇時太太可以告訴自己「假的！」等新聞都入榜。

諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬受訪時表示，臨床上發現很多情感上遭遇背叛的人，可能為了抒解心理的痛苦，會先尋求命理、法師、改桃花等「捷徑」，希望找尋答案。之前也有新聞，家庭關係不睦，家長找法師來「改運」。

宗教常是重要的支持力量，不過，林萃芬說，當遭遇婚姻破裂、感情背叛、親子關係惡劣，心理都會受到很大的衝擊，如果只是一味告訴自己「假的」、「這是業障」，並沒有直視問題，等於心理的傷口一直在，找不到修復關係的管道。

當關係破裂，林萃芬表示，有些人遇到問題就衝動說離婚、分手，或找法師等，希望「別人幫忙給答案」，但關係的結束或持續都需要一段時間釐清，把重心放回自己身上，了解關係對自己的意義，「不能把決定的責任放在一個不相關的人身上」。

林萃芬表示，「假的，業障重」的新聞入選，凸顯民眾遭遇挫折時，可能找尋其他管道抒解痛苦，但必須提醒自己，這個管道是不是真的有實質的幫助，釐清怎麼面對、解決。1060106

(中央社)