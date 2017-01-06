載鐵片貨車翻覆 新竹西濱中斷75分鐘

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載鐵片曳引車翻覆現場。（徐養齡翻攝）

事故現場的對向小轎車慘遭波及損毀。（徐養齡翻攝）

新竹傅姓職業貨車司機在今天(6日)上午運大量廢棄鐵片南下，疑因轉彎時車身重心不穩，整車翻覆路中央，大量鐵片散落一地，甚至波及對向1台轎車，造成轎車乘客送醫，該車車輪爆胎、車身嚴重刮損，西濱南下段因此中斷75分鐘。

警方調查，46歲傅姓駕駛上午11時許駕駛營業貨運曳引車，行經西濱路ㄧ段時，疑似在車身不穩下自撞分隔島翻覆，不僅車頭撞進分隔島，車斗上大量尖銳鐵片廢料四散北上、南下車道，連路燈也被撞斷。

對向64歲劉姓男子駕駛自小客車載劉姓女子經過，因當場閃避不及被散落的鐵片擊中車身，車體被刮得遍體麟傷，其後照後鏡斷裂，車輪也破損，安全氣囊在爆出時更擊傷乘客黃女右眼，所幸送醫急救後無大礙。

傅姓駕駛雖然連人帶車翻覆，幸運地毫髮無傷爬出。救護人員及警方到場後，趕緊將傷者送醫，傅男則被帶回交通隊偵訊，酒測值為零，不過曳引車巨大車身橫跨兩線車道，加上大量鐵片散落滿地，仍造成同向車道封閉長達75分鐘。

(中時)