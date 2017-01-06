雪莉貼炒飯照告白 網友驚見性器官又開罵
前韓女團f(x)22歲成員雪莉原本形象甜美清新，但退團後不只大方公開和男友崔子恩愛照片，還頻曬露點、性暗示照片，引來不少網友謾罵，繼日前她曬自拍疑露點後，昨(5日)又在Instagram分享用炒飯排成「I LOVE YOU」字樣，但她神來一筆，在「I」下方硬是放了兩顆雞蛋，頗像男性性器官，又惹出爭議。
雪莉與崔子2014年公開戀情，隔年正式退出f(x)，此後便常在Instagram分享生活點滴與和男友的恩愛照片，數度引發爭議，走鐘程度被封「韓版麥莉」，昨她在IG秀出吃鐵板燒，用炒飯排出「I LOVE YOU」，疑藉此向男友示愛，只是她在「I」下方無故放上兩顆雞蛋，像是男性性器官，引發網友留言：「身為公眾人物這樣對嗎？」、「那是她的自由」、「妳已經不是以前的雪莉了，好失望」、「感覺退團後做什麼都錯..」。
(中時電子報)
關鍵字：雪莉
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