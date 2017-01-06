台中國際旅展登場搶春節旅遊出清價
今年開春首檔、台中國際旅展今天上午登場，一大早聚集大批排隊人潮，為的是搶前500個福袋免費大放送，最大獎還可抽中免費日本東京來回機票；還沒規劃春節旅遊行程也無妨，可趁此機會搶最後出清價。
衝著500個福袋而來，民眾趕早就來排隊，除了袋袋有獎外，幸運得主還可換身金雞年吉祥物，跟著show girl一起玩「金雞年貨歡喜搬搬樂」活動，現場已經提早洋溢年節歡樂氣息；主辦單位還請民眾一起玩「時間凍結」假人挑戰賽，挑戰一鏡到底不NG紀錄。
主辦單位指出，此次規劃了暢遊世界區、玩樂台灣區、熱銷餐券區、人氣伴手禮區等4大主題，邀集逾20家旅行社、超過100間飯店、民宿業者齊聚，聯手推出超殺折扣，民眾除了搶過年出國最後出清外， 還可搶228連續假期、春季賞櫻行程。
由於今年春節年假較短，旅行社業者針對短程線出國推出多項優惠行程，最低價台中直飛香港下殺2999元起；再往南走，泰國6日遊超低價2萬7900元起。年節過後的賞櫻季，各家旅行社也祭出早鳥價吸客，韓國釜山萬元有找。國內住宿、餐券下殺2.6折起。
(中時)
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