參選黨主席？吳敦義、郝龍斌1／9將宣布意願

我要評比

前副總統吳敦義辦公室6日中午宣布，將在下周一（1/9）上午10點於台大校友會館召開記者會，但未透露主題。外界推測，他將宣布是否參選黨主席。

另外，吳辦5日晚間預告，今天（6日）下午2點半，吳敦義會在南京東路三段的辦公室接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」拜會，今天中午又宣布下周一要開記者會，動作連連，引發媒體關注。

同時，外界猜測也可能參選黨揆的國民黨副主席郝龍斌，6日上午也在台大校友會館參加「從執政到在野，國民黨如何釐清錯誤再出發」座談會，被問到是否會參選時，郝龍斌僅回答：「我決定了就會跟大家報告」。

但在吳敦義宣布9日將召開記者會後，據了解，郝龍斌將在9日表態參選意願；郝龍斌辦公室說，郝龍斌一向堅持該做的事就要做，就像進行反核災區食品公民投票連署。

(旺報)