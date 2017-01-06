張花冠將接農委會主委？曹啟鴻：絕無此事
農委會主委曹啟鴻去年5月上任，就因提出瘦肉精美豬進口而引發外界撻伐，之後吃穿山甲、菜價、核食等事件接接連惹議，外界傳言，農曆年後內閣改組，曹啟鴻恐因倦勤求去，由嘉義縣長張花冠接手。曹啟鴻今（6）日回應絕無此事，表示「只要一息尚存，永不懈怠」。
根據《時報周刊》報導，曹啟鴻提出瘦肉精美豬進口引發軒然大波後，近來日本核食爭議牽涉更敏感，卻只見農委會副主委陳吉仲四處滅火，曹啟鴻幾乎銷聲匿跡，完全沒有可以發揮的空間，但陳吉仲對扶正意願也不高，嘉義縣長張花冠被點名是接替的大黑馬。
2014年9月，屏東縣爆發強冠餿水油事件，屏東縣府未盡速處理老農5次檢舉，導致餿油蔓延，又有後來的「頂新門神」等風波，但時任縣長的曹啟鴻不但未因此在政壇上挫敗，反而從地方走向中央，擔任起農委會主委。
報導中指出，當初曹啟鴻因為出身南部農業大縣而接掌農委會，但專業背景其實在教育，從沒聽說對農業相關政策有特別關注，現在恐因倦勤而求去。曹啟鴻今（6）日於媒體餐敘中表示，媒體要生存，因此發揮了一點想像力。
曹啟鴻說，農委會同仁下鄉，都相當受到當地農民歡迎，像是最近台灣鯛價格大崩盤，漁業署也親自到產區聽漁民訴苦，並提供協助，「農委會一方面是在給農漁民打營養針，讓他健康，讓他們能夠發財。」
曹啟鴻說，雖然早期大家都認為農漁民工作辛苦，但最近統計看到，專業農的年收入是高達120多萬，已經超出國民平均所得，返鄉青農也愈來愈多，現在反而擔心輔導的量能不足，會持續努力，建構美好家園。
(中時)
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