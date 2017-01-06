深澳發現死亡綠蠵龜 疑漁網纏繞致死

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海巡署岸巡第二總隊深澳安檢所巡邏人員，今天在瑞芳深澳象鼻岩岸際處發現一隻死亡綠蠵龜，疑漁網纏繞致死，已帶回研究。

這隻死亡綠蠵龜長43公分、寬40公分，海洋大學生物研究所曾姓研究生表示，這隻綠蠵龜是新北市今年發現的第一隻死亡綠蠵龜。

他說，死亡綠蠵龜為青年期海龜，死亡時間大約2週，頭部已經消失，左、右前肢腐爛，頸部有傷痕，疑似是遭到漁網纏繞導致死亡，後續由海洋大學生物研究所帶回研究。1060106

(中央社)