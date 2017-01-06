國民黨主席選舉 郝龍斌吳敦義9日表態

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我要評比

前副總統吳敦義9日將舉行記者會說明是否參選中國國民黨主席，國民黨副主席郝龍斌也將在9日表態參選，加上最早宣布爭取連任的國民黨主席洪秀柱，國民黨主席選舉至少三強相爭。

吳敦義辦公室表示，吳敦義9日將在台大校友會館舉行記者會；外界揣測，吳敦義將宣布參選。

郝龍斌被問及參選與否時說，決定後向大家報告。

據了解，郝龍斌將在9日表態參選；郝龍斌辦公室說，郝龍斌一向堅持該做的事就要做，就像進行反核災區食品公民投票連署。

據了解，郝龍斌堅持參選到底，不需等誰或考慮其他因素。1060106

(中央社)