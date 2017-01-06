赴印度聽達賴講經 近7千藏人被迫返藏

西藏精神領袖達賴喇嘛正在印度菩提迦耶主持時輪金剛灌頂法會，西藏流亡政府表示，中共迫使近7000名聽經藏人從印度返回西藏。另外，為阻止藏人前往聽經，更扣留藏人護照。

達賴喇嘛3日起在佛陀成道地點的菩提迦耶主持第34屆時輪金剛灌頂法會，向包括來自蒙古和西藏的各國信徒講經。

不過，據大陸官媒和尼泊爾媒體報導，中共當局為阻止藏人赴菩提迦耶聽達賴喇嘛講經，以反恐和反分裂等理由採行新的旅行限制，要求所有旅行社和航空公司取消所有藏人的旅行團和旅遊計畫直到1月10日為止，甚至有許多藏人的護照被扣，禁止藏人出境。

正在菩提迦耶的匿名藏人向「印度時報」（The Times of India）透露，中共當局逼迫他的家人要拿到他的簽名，以證實他已經獲得家人通知不得逗留印度朝聖，必須返藏。

西藏流亡政府表示，約有近7000名在印度菩提迦耶聽達賴喇嘛講經的藏人，但在中共當局威脅他們的家人並施以極大壓力後，被迫返回西藏。

雖然達賴喇嘛早已聲明不追求西藏獨立，但中共當局一直視為「藏獨」，對藏人前往菩提迦耶聽達賴喇嘛講經非常敏感，2012年甚至傳出拘捕數千名前往菩提迦耶聽達賴喇嘛講經的藏人。

達賴喇嘛去年11月訪問蒙古，並與信徒會面，但中共當局除要求蒙古政府不要支持達賴喇嘛，且利用蒙古經濟上對中國大陸的依賴，延後一次雙邊巨額貸款談判，在邊境對蒙古來往貿易加增稅收等方式向蒙古施壓，最後蒙古政府承諾不再邀請達賴喇嘛訪問蒙古。

在菩提迦耶聽經的蒙古朝聖信徒巴特札格爾（Odkhuu Batjargal）告訴「西藏之聲」，「我們希望這種情況（蒙古政府在中共施壓下禁止達賴喇嘛再訪蒙古）能即時改變，蒙古民眾將能再度獲得他（達賴喇嘛）的祝福。」1060106

(中央社)