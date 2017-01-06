惡男殺害前同居女友 依殺人罪起訴

男子陳忠春與劉姓前同居女友分手心懷怨恨，預先買一把菜刀藏放在機車，之後到劉女的住處埋伏，去年10月15日凌晨堵到吳姓男子開車送劉女返家，持刀砍殺劉女氣管斷裂，當場死亡，同車吳男棄車逃逸，逃過一劫。嘉檢今天(6日)依殺人罪起訴陳男。

50歲的陳嫌與劉女原是同居伴侶，分手後因金錢及感情糾紛，對劉女心生怨恨，於去年10月13日晚在嘉義市興達路一家餐廳狹路相逢，陳嫌徒手毆打劉女致她右臉頰痛、頭暈及右耳耳鳴，隔天晚上又到夜市買菜刀藏放在機車上，並到劉女水上住處附近埋伏。

15日凌晨已喝酒的劉女搭吳姓男子開的車返回住處附近，陳嫌見吳男停車，即持菜刀打破副駕駛座的車窗，吳男見狀倒車欲離開卻撞到電線桿，造成自小客車熄火。陳嫌見機砍殺坐副駕座位的劉女頸部及手腳，致劉女氣管斷裂傷重當場死亡。

陳嫌凶性大發，接著持刀砍吳男的身體多處，吳男負傷後棄車逃走，躲在產業道路邊的甘蔗園。陳嫌遍尋不著即丟棄菜刀與手機，悻悻然騎機車逃逸。警方獲報後，循線於11月11日在番路鄉逮捕陳嫌到案。

(中時)