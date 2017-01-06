新竹西濱曳引車翻覆 波及對向小客車
一輛載運廢金屬的曳引車，今天上午行經新竹市西濱路1段時，疑重心不穩，車斗翻覆到對向車道，車上廢金屬散落一地，波及一部自小客車，造成1人輕傷送醫。
上午11時許，傅姓司機駕駛營業貨運曳引車，南下行經新竹市西濱路時不慎失衡翻覆，後車斗橫越對向車道，車上載運的廢金屬散落一地，佔滿北上雙線道，而車頭則翻覆在南下內車道，造成單向單線可通行，警方獲報趕抵現場處理事故，並進行交通管制與疏導。
警方初步調查，載滿廢金屬的大貨車當時行駛在西濱路南下車道，疑車重心不穩，一處轉彎時，不敵離心力而翻覆，車內物品散落，波及到對向北上直行的自小客車，造成車內副駕駛座的黃姓女乘客受到輕傷，送醫救治，2車駕駛則未受傷。
警方對2車駕駛進行酒測，酒測值均為0，已通知相關單位到場協助排除事故，至於詳細肇事原因仍待進一步釐清。1060106
(中央社)
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