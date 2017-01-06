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女子遭棄屍騎樓案 警方斗南逮嫌疑人

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女子遭棄屍騎樓案 警方斗南逮嫌疑人
嘉義縣朴子市元旦發生女子遭棄屍社區騎樓案，警方6日中午在斗南火車站附近旅館逮捕涉嫌的溫姓男子等人，將由警方進一步釐清案情。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 106年1月6日
女子遭棄屍騎樓案 警方斗南逮嫌疑人
嘉義縣朴子市元旦發生女子遭棄屍社區騎樓案，警方6日中午在斗南火車站附近旅館逮捕涉嫌的溫姓男子等人，將由警方進一步釐清案情。（翻攝照片）中央社記者江俊亮傳真 106年1月6日

嘉義縣朴子市元旦發生女子遭棄屍社區騎樓案，警方今天中午在斗南火車站附近旅館逮捕涉嫌的溫姓男子等人，將由警方進一步釐清案情。

警方表示，26歲的朱姓女子，於1月1日倒臥朴子市吉祥三街一處社區的騎樓，明顯死亡，身體有多處疑毆打造成的瘀傷；警方隨後在附近超商找到朱女的男友。

但是邱姓男友否認行凶，供稱與朱女是透過網路認識，元旦前才從中部南下嘉義，因女友積欠溫姓男子新台幣6萬元，常遭逼債。

他說，溫姓男子於去年12月31日深夜，夥同4名友人再度逼債，由於要不到錢，於是對他與女友拳打腳踢，2人根本無力招架，等到溫男等人離開後，才發現女友已氣絕身亡。

邱某供稱，他發現女友死亡後，將她從5樓租屋處拖出房間，搭電梯到1樓，放置在騎樓下。但因邱男供詞反覆，部分疑點未交代清楚，警方因此積極追緝溫姓男子等人。

專案小組表示，今天中午警方在斗南火車站附近一家廉價旅館逮捕溫姓男子等人，涉案的5人及邱姓男子共6人已全部到案，將由警方進一步釐清案情。1060106

(中央社)

關鍵字：警方男子騎樓女友女子
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