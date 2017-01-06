日中止貨幣互換協商 韓：遺憾

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對於日本因政治因素中止新的貨幣互換協商，南韓財政部今天表示遺憾。

由於南韓決定保留釜山市日本總領事館附近象徵戰時受害慰安婦的雕像，日本內閣官房長官菅義偉稍早宣布，將中止與南韓的貨幣互換協商。

根據路透社，陳述南韓政府立場的財政部聲明指出，無論政治與外交關係如何，日韓兩國經濟與財政合作應繼續進行下去。

兩國去年8月同意，展開新的貨幣互換協商，因應全球不確定性帶來的衝擊。（譯者：中央社許湘欣）1060106

(中央社)