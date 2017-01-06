高雄輕軌偷工減料 捷運局：最重可終止契約

針對輕軌包商偷工減料，高巿府捷運局回應，秉持安全第一及品質至上的原則，對於輕軌工程的安全及品質決不打折，除尊重並全力配合司法單位調查，若調查結果確有涉工程品質問題或不法，將依契約規定辦理，最重可以終止契約方式處理，而檢調查獲有問題的攪拌樁，目前還未辦理估驗計價。

捷運局指出，全案等檢察官完成調查後，捷運局將要求監造單位檢視地改作業工程，並擬妥改善計畫及因應對策，以減少對工程進度的衝擊。

另為確保輕軌工程地改作業品質不受影響，捷運局同時啟動本工程品質督導查核，由捷運局人員針對專案管理單位（台灣世曦顧問公司）的相關品質文件進行稽查；另由專案管理單位（台灣世曦顧問公司）針對監造單位（中興工程顧問公司）品質文件及施工查核表單等進行稽查。

(中時)