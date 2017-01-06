川普大轉彎 建美墨圍牆 還是老美掏腰包
20日即將入主白宮的川普在競選期間，信誓旦旦地說，要在美墨邊界廣築圍牆，並要墨西哥人付錢，引起各方高度關注。不過，隨著川普上任的日子逼近，情況卻180度大轉彎，如今政權過渡團隊改口，說要動用聯邦稅金，來支付相關費用。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，要建這道牆，不包括維修在內，費用便可能高達140億美元（約4,510億台幣）。但圈內人說，一切都還沒定案。
而據《政治》（Politico）新聞網報導，川普的政權過渡團隊已向共和黨國會領袖示意，希望早自4月起，能透過美國國會，將聯邦稅金挹注在圍牆的興建上。
眾院共和黨政策委員會主席麥塞（Luke Messer）說，川普的團隊正在考慮，要趁4月通過的法案，把築牆費夾帶過關。他說，原本議案就授權，將在南方邊界修築數百英里的圍牆。
麥塞指出，所以朝正確方向走的關鍵一步，就是為已通過的法案撥款，開始興建數百英里的圍牆。而他所說的法案，就是2006年由美國前總統小布希（George W Bush）通過的「安全牆法案」（Secure Fence Act）。
麥塞周四向CNN證實，4月28日前國會就會通過相關的經費案。他指出，這不是歐巴馬政府時期做作的決定。不過，藉由為10年前已授權的法案提供經費，形同在落實川普的競選承諾。
(中時電子報)
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