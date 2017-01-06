中共重新生產元級潛艦

中共039B型元級潛艦。（網路照片）

《詹氏防衛周刊》的報導指出，中共疑似重新開啟了039B型，也就是俗稱的元級潛艦生產線。

12月份公佈的網路照片顯示，位於湖北省武漢的武昌造船廠正在組裝三艘039B型潛艦。這意味著在經歷了長達三年的停頓期之後，中共已經開始重新生產元級柴油潛艦。網路上的資料顯示，這三艘039B潛艦大約是在去年12月12日下水的。第一艘元級潛艦，也就是039A型潛艦是在2006年開始服役的。該艦在水面上航行時排水量為2,700噸，水下航行時則高達3,600噸。

元級潛艦有六個533mm的魚雷發射管，可裝備包括鷹擊-82反艦飛彈與魚-6魚雷在內的各型武器。裝備了絕氣推進系統的元級潛艦，不僅能在水下停留更長的時間，行蹤也較難以為敵人所掌握。

(中時電子報)