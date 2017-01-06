謝淑薇不敵老搭檔 布里斯本出局

台灣網球女將謝淑薇。（美聯社資料照）

台灣「網球一姐」謝淑薇今在布里斯本女雙4強，對決老搭檔印度美女米爾莎（Sania Mirza），結果這位現任女雙球后技高一籌，搭配美國的馬特克桑德絲以6比4、6比3擊敗謝淑薇與德國謝格蒙（Laura Siegemund），闖入決賽。

謝淑薇與中國大陸彭帥在2014年美網後拆夥，她於仁川亞運後改與米爾莎搭配，一般認為米爾莎強勁的底線抽球，與網前犀利的謝淑薇確是絕配。可惜兩人的合作並不順利，僅合作了香港、布里斯本、澳網、杜哈4站就分道揚鑣。

然而，米爾莎後來改與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）合作，卻開啟了生涯的另一個高峰，兩人攜手拿下兩座大滿貫女雙金盃與2015年WTA年終賽后冠。儘管去年羅傑斯盃後與辛吉絲也在拆夥，米爾莎目前仍是女雙球后。

(中時電子報)