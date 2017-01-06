《月薪嬌妻》紅到發紫 擠掉《半澤》拍續集

傳TVB屬意先在春天推出《月薪嬌妻》特別篇，夏天推出續集。(取自日網)

由新垣結衣、星野源主演日劇《月薪嬌妻》人氣超夯，最後一集大結局更創下20.8%收視新高，有傳TBS電視台還因此放棄《半澤直樹》續集拍攝計畫，改為全力催生《月薪嬌妻》續集及SP特別篇，甚至還要進攻大銀幕。

綜合日本媒體報導，TVB看到《月薪嬌妻》掀起風潮，決定放棄《半澤直樹》續集拍攝計畫，打算在今年春天推出《月薪嬌妻》特別篇、夏天拍續集，甚至還要拍電影版。

但TVB可否實現計畫，也要先問過男主角星野源，因為星野源憑著《月薪嬌妻》爆紅，竄升至一線小生地位，演出邀約不斷，傳NHK也力邀他拍晨間劇，還開出未來會讓他主演大河劇的優渥條件。

(中時電子報)