林志玲維基配偶欄寫他名 言承旭這樣回應

林志玲頻被傳和言承旭復合。（圖／中時資料照片）

林志玲維基百科配偶欄一度出現言承旭名字。（圖／翻攝自維基百科網站）

現今林志玲維基百科已不見言承旭名字。（圖／翻攝自維基百科網站）

台灣第一名模林志玲的感情歸宿一直是大眾關心的焦點，昨(5日)傳出她與舊愛言承旭同場現身友人婚宴，不久又冒出志玲姊姊的維基百科上「配偶欄」竟被改成了「言承旭（2017年結婚）」，更使兩人秘婚傳聞被熱議，對此，言承旭淡定回應：「應該是網友開的玩笑吧！」否認兩人緋聞。

日前劉畊宏曬出參加婚宴照片，網友發現在不同照片中出現了言承旭與林志玲，懷疑兩人復合參加婚禮，對此，林志玲助理否認，表示兩人沒約好、也不同桌，並無復合，而對於林志玲維基百科配偶欄出現言承旭的名字，據《自由時報》報導，言承旭說：「據我了解，維基百科是人人都可上去編寫的，所以這應該是網友開的玩笑吧！」如今該資料也已被撤下，證實一切都是誤會一場。

(中時電子報)