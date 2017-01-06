殲20戰機 陸媒：加開第3條生產線
陸港媒體報導，中國大陸自行研製的匿蹤戰機「殲20」為加快生產速度，最近已加開第3條生產線。
綜合大陸新浪軍事、香港經濟日報等報導，殲20儘管已亮相，但技術水準仍相當神秘。大陸「航空知識」雜誌封面近日首次刊出超高畫質圖片，讓軍事迷看到殲20座艙的細節，包括飛行員抗壓力飛行服、新型頭盔、整體液晶顯示螢幕、側桿操作系統等一覽無遺。
據分指，這組照片是首次證實殲20採取側桿操作。這種系統下，飛行員坐姿可以更傾斜一些，有利進行戰機大過載（高速飛行承受的壓力）飛行時，有更好的抗衡過載的能力。
報導說，共軍已將殲20視為對抗美國的重要軍備，外傳將在短期內部署100架共4個航空團。
負責生產的中航工業成都飛機工業（集團）有限責任公司原有2條殲20生產線，一條是生產殲20的基本型，裝備俄產AL-31發動機；另一條是生產殲20A型，裝備陸產WS-10B太行發動機。
為加快生產速度，最近已加開第3條生產線，同樣是生產殲20A型戰機。
3條生產線各以每月1架的速度生產，年產量共36架。扣除已生產12架早期量產型機，剩下的生產目標兩年多可完成。1060106
(中央社)
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