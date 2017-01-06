陸配回家煮飯 撞小貨車轎車不治

彰化芬園鄉1名勞姓陸配5日晚間回家煮飯，騎車行經芬園鄉護岸路時疑似因視線不佳，撞上停在路旁小貨車又被轎車撞上，傷重不治。（照片翻攝）中央社記者吳哲豪傳真 106年1月6日

彰化芬園鄉1名勞姓陸配昨晚回家煮飯，騎車行經芬園鄉護岸路時疑似因視線不佳，撞上停在路旁小貨車又被轎車撞上，傷重不治。

警方指出，39歲的勞姓大陸籍外配昨天晚上下班後，要趕回家煮飯給小孩吃，騎機車行經芬園鄉護岸路時，疑似因為天黑視線不佳，先撞上1輛停在路旁的小貨車後摔倒，然後又被1輛小轎車撞上，傷重不治。

警方表示，車禍意外發生路段，小貨車停放的地點上方的路燈壞了，勞女疑似沒有看到小貨車，才會騎機車撞上小貨車，勞女因撞擊力道大，彈落到路中間，又被曾姓男子駕駛的小轎車撞上，而曾男撞到人後未停車察看，反而開車逃逸。

警方調閱路口監視器畫面，查出開車的曾姓男子身分以及小貨車車主鄧姓男子，曾姓男子自知理虧，後來前往派出所投案，鄧姓男子也到案說明；警方指出，小貨車違規停車，曾姓男子開車車速過快，將2人以過失致死罪送辦。1060106

(中央社)