日立賽打9年 東方之寶孔雀已五代同堂
位在桃園龜山鄉的東方高球場，是日立慈善盃女子菁英賽舉辦9屆以來的比賽場地，這9年鮮少人注意，該球之寶孔雀如今已「五代同堂」。
東方球場自開場以來，就在場內飼養孔雀與山羊，由於孔雀任牠們在球場裡自由自在四處走，成了該球場之寶，也讓球友們揮桿之餘增添許多樂趣。
令人好奇的是，日立慈善盃在東方球場打了9年，究竟這些孔雀已繁洐到第幾代？該球場總經理郭秋琳說：「第1屆大約有10幾隻，因為這些孔雀分散在球場裡面不同地方，實際有幾隻倒是沒算過，但估計至少有30隻，第1屆就在的孔雀，現在可能都已經當太祖了。」
郭秋琳表示，有球友很喜歡東方球場的孔雀，有不少剛出生不久就被要走，也有被野狗咬死，要不然數量會更多。
由於東方球場的孔雀常與人接觸，現在完全不怕人，有時還會主動靠近人，更有趣的是，人愈多愈「愛現」。郭秋琳說：「像昨天配對賽很多人，好幾隻大大小小孔雀，也高興的跑到人群前面開屏，讓大家看的好開心。」
(中時電子報)
關鍵字：球場
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